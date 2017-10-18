Определены победители и призеры соревнований по настольному теннису

В соответствии с планом работы министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы в спортивном зале Апатитского политехнического колледжа имени Георгия Александровича Голованова 13 октября 2017 года состоялись соревнования по настольному теннису по программе 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В соревнованиях приняли участие 25 спортсменов из Мончегорского политехнического колледжа, Апатитского политехнического колледжа имени Георгия Александровича Голованова, Кандалакшского индустриального колледжа, Кольского транспортного колледжа, Полярнозоринского энергетического колледжа, Оленегорского горно-промышленного колледжа, Северного национального колледжа и СУВУ ЗТ № 1 г. Мончегорска.

В личном первенстве среди юношей победили Сертаков Руслан и Гордеев Савелий из Апатитского политехнического колледжа имени Георгия Александровича Голованова, второе место заняли Кокорев Александр и Чернов Дмитрий из Оленегорского горно-промышленного колледжа, третье место – Клипиков Александр и Пинянов Максим из Полярнозоринского энергетического колледжа.

В личном первенстве среди девушек победила Матвеева Александра из Оленегорского горно-промышленного колледжа, второе место заняла Зиганшина Карина из Апатитского политехнического колледжа имени Георгия Александровича Голованова, третье – Колесова Екатерина из Мончегорского политехнического колледжа.

Среди юношей в командном первенстве победила команда Апатитского политехнического колледжа имени Георгия Александровича Голованова, второе место заняла команда Оленегорского горно-промышленного колледжа, третье – Полярнозоринского энергетического колледжа.

У девушек первое место заняла команда Оленегорского горно-промышленного колледжа, второе место – Апатитского политехнического колледжа имени Георгия Александровича Голованова, третье – Мончегорского политехнического колледжа.