Определены победители конкурса проектов молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области

В Мурманской области определены победители регионального конкурса проектов и программ молодёжных и детских общественных объединений, организатором которого выступает региональное министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям. Напомним, конкурс стартовал в конце ноября, его участниками могли выступить региональные и местные молодежные и детские общественные объединения – объекты государственной поддержки, входящие в областной реестр молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Конкурсная комиссия определила победителей в шести номинациях.

В номинации «Гражданское и патриотическое воспитание» одним из победителей стал проект «Лыжный поход по маршруту «Североморск – Гранитный – Североморск» Североморской городской детской общественной организации велоклуб «Пилигримы». Участники похода в конце марта преодолеют расстояние от Щук-озера до посёлка Гранитный, узнают историю базы торпедных катеров, возложат цветы к памятнику катерникам, увидят своими глазами укрепления и инфраструктуру посёлка, ознакомятся с береговой линией в его окрестностях. Протяжённость похода – 26 км в одну сторону. Все участники предварительно прошли не менее 150 км в тренировочных пеших и лыжных походах. Проект направлен на воспитание любви к родному краю.

Ещё один победитель в номинации «Гражданское и патриотическое воспитание» – проект «Лига военно-патриотических клубов Мурманской области (пейнтбол)» общественной организации «Федерация пейнтбола Мурманской области». Проект позволит в ходе серии соревнований областного уровня выявить сильнейших курсантов и сформировать региональные команды для участия во всероссийских военно-патриотических играх. Соревнования Лиги военно-патриотических клубов проводятся с прошлого года, одним из самых массовых этапов стали соревнования по пейнтболу – в них приняли участие 18 команд. В этом году к участию планируется привлечь кадетские классы, школы и кадетский корпус.

В номинации «Здоровый образ жизни и спорт» также определены два победителя. Так, Совет молодёжных организаций города Апатиты получит субсидию из областного бюджета на проведение Кубка Мурманской области по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге!». За время проведения кубка (с 2014 года) проект успел завоевать популярность у молодежи региона. Планируется, что 2018 году в состязаниях командной игры в снежки по правилам примут участие порядка 16 команд.

Союз детских и молодежных общественных объединений Кировска победил в номинации «Здоровый образ жизни и спорт» с проектом открытых областных соревнований по мотокроссу «Мото-драйв 2018». Идея проведения спортивного марафона для подростков направлена на популяризацию технических видов спорта, пропаганду здорового образа жизни и привлечение детей группы риска к занятиям спортом.

В номинации «Добровольчество» победителем признан социальный проект «Я – волонтер» Совета молодёжных организаций города Апатиты. Проект предполагает проведение ряда мероприятий, в том числе с участием приглашенных специалистов, направленных на изучение специфики работы волонтера. Полученные знания будут закрепляться через участие в акциях, благотворительных концертах, а также через написание и реализацию социальных проектов.

Проект межрегионального фестиваля «Молодежный движ» Кандалакшской молодёжной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение» стал лучшим в номинации «Международное и межрегиональное сотрудничество». Ожидается, что в фестивале примут участие более 180 представителей сферы молодежной политики и общественных организаций Мурманской области, Карелии и Санкт-Петербурга. Программа фестиваля будет наполнена культурными, спортивными и развлекательными мероприятиями, способствующими раскрытию творческого потенциала молодежи, их личностному росту и укреплению дружеских связей молодежи из разных городов Северо-Западного федерального округа.

В номинации «Инновации и научно-техническое творчество» победителем стал проект фестиваля по химии «В мире интересных фактов», его представил Союз детских и молодежных общественных объединений Кировска. В рамках проекта школьники и студенты Кировска в течение месяца посетят мероприятия, направленные на популяризацию естественнонаучных дисциплин. Главная идея фестиваля – привлечение внимания к работе исследователей, демонстрация места и роли науки в современном мире, актуальности и необходимости внедрения научного знания в жизнь людей на доступном языке. Фестиваль уже стал традиционным мероприятием и проводится ежегодно в феврале. В этом году он изменит формат и будет организован в виде трехступенчатой системы. Первая ступень – научное шоу для учеников средней школы в игровой форме с использованием демонстрационных опытов по химии. Основная задача этапа – заинтересовать школьников химией. Вторая ступень – городской турнир с решением химических кейсов. Третья ступень – теоретические и практические занятия на современном оборудовании для учеников, которые предполагают, что химия может стать их будущей профессией.

Ещё один проект Союза детских и молодежных общественных объединений Кировска – проект молодежного трудового отряда «Северный город» – стал победителем в номинации «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». Проект направлен на привлечения подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, к трудовой и социально полезной деятельности, содействие трудоустройству несовершеннолетних.