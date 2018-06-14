Определены победители Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

Впервые это творческое состязание среди школьников организовано в 2017 году. Его идея родилась в Санкт-Петербурге и распространилась по всем регионам Северо-Запада.

В 2018 году в конкурсе приняли участие 2433 школьника и студента Мурманской области. Региональная комиссия отобрала 20 лучших работ в разных возрастных категориях и направила их в адрес окружной экспертной комиссии.

По итогам работы комиссии определены победители в каждой возрастной группе по субъектам Российской Федерации и по Северо-Западному федеральному округу. В Мурманской области ими стали:

- Седунова Алевтина, обучающаяся 7 класса, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска «Гимназия № 5», руководитель – Черемушкина Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы;

- Кузнецов Руслан, обучающийся 9 класса, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 2, ЗАТО Александровск, г.Полярный, руководитель – Васильченко Таисия Леонидовна, учитель русского языка и литературы;

- Зима Владимир, обучающийся 11 класса, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Гимназия № 6», руководитель – Хлуд Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы;

- Орлянский Владимир, студент 2 курса, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Оленегорский горнопромышленный колледж», руководитель – Матвеева Людмила Игоревна, преподаватель русского языка и литературы.

Выпускник 11 класса Зима Владимир и его педагог награждены поездкой на праздник выпускников «Алые паруса», который традиционно пройдёт в Санкт-Петербурге 23 июня.

Авторы остальных работ и их педагоги получат приглашение в Санкт-Петербург на торжественную церемонию награждения, которая пройдёт в сентябре этого года.