Определены победители турнира по хоккею с мячом Праздника Севера-85

Четыре команды скрестили клюшки на льду мурманского стадиона «Строитель», чтобы определить победителя Праздника Севера-85 в турнире хоккеистов с мячом. Это сборные команды Мурманска и Мончегорска, СШОР-Мурман и «Форель» (г.Москва).

По итогам состязаний на первом месте – москвичи, на втором – сборная дружина мурманчан. Бронзовые награды вручены мончегорцам. Неплохо играли и юные спортсмены СШОР-Мурман, но им явно недоставало «физики» и мастеровитости.

Открыл турнир хоккеистов Праздника Севера-85 Игорь Морарь, президент федерации хоккея с мячом столицы Заполярья. Он поздравил с 55-летием Виталия Малыгина – мастера спорта, судью Всесоюзной категории, прекрасного организатора, внесшего весомый вклад в развитие хоккея с мячом.