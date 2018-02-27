Определены победители XXX областного конкурса ансамблей бального танца «Февральские вьюги»

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся XXX конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги». Каждый год конкурс собирает на одной сцене всех, кто неравнодушен к искусству бального танца. В этом году в юбилейном конкурсе приняли участие 9 ансамблей бальных танцев из Мурманска, Полярных Зорь, Никеля, Мончегорска, Санкт-Петербурга, Гатчины, Петрозаводска.

Конкурс проходил по пяти номинациям: «Вальс, вальс, вальс», отечественная программа, танцы европейской программы, танцы латиноамериканской программы и «Шоу-номер». Все участники конкурса ансамблей бального танца «Февральские вьюги» награждены дипломами и памятными сувенирами, а по результатам работы жюри определены победители.

Обладателем Гран-при в категории «от 14 лет и старше» стал детский коллектив художественного творчества Республики Карелии ансамбль бального танца «Степ» Дома творчества детей и юношества № 2.

В категории «Сеньоры» Гран-при завоевал ансамбль бального танца «ОНИОНА» Пушкинского районного Дома культуры города Санкт-Петербурга.

Подробная информация о победителях XXX областного конкурса ансамблей бального танца «Февральские вьюги» по номинациям опубликована на сайте комитета по культуре и искусству Мурманской области.