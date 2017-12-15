Определены предварительные сроки проведения VII Мурманской международной деловой недели

Состоялось итоговое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению основного делового мероприятия региона – VI Мурманской международной деловой недели. Заседание открылось церемонией награждения представителей организаций и предприятий, наиболее отличившихся при подготовке и проведении мероприятий VI ММДН, а также партнеров Деловой недели ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «ВТБ24», ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком» и отдельных мероприятий ММДН. Им были вручены благодарственные письма губернатора Мурманской области Марины Ковтун и председателя оргкомитета – первого заместителя губернатора Алексей Тюкавина.

В ходе деловой части заседания отмечено, что в этом году практически все мероприятия ММДН были пронизаны темой интенсификации развития Арктической зоны. Так, одни из ключевых мероприятий ММДН – выездная сессия Петербургского экономического форума и выездное заседание рабочей группы Госкомиссии по вопросам развития Арктики – фокусировались на тех значимых для арктических регионов вопросах, которые найдут отражение в предложениях к «арктическому» законодательству.

Не ослабевает и внимание зарубежных деловых кругов к участию в ММДН. С годами за ММДН закрепилась репутация площадки, которая позволяет дипломатическим кругам зарубежных стран – не только стран Баренцева/Евроарктического совета – на месте познакомиться с основными векторами развития внутрироссийской арктической политики и представить свои предложения по развитию международного диалога по вопросам сотрудничества и кооперации.

«ММДН в очередной раз закрепила статус ключевого делового события в жизни Мурманской области, стала своеобразным проводником российской Арктической повестки для представителей зарубежного сообщества, площадкой, где внимание бизнеса, власти и общественности сосредоточено на актуальных вопросах развития Арктики. Высокую оценку получила ММДН и со стороны губернатора Мурманской области Марины Ковтун», – отметил Алексей Тюкавин.

В завершение итогового заседания организационным комитетом были утверждены сроки проведения VII Мурманской международной деловой недели, которая состоится в период с 12 по 16 ноября 2018 года.