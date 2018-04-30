Определены участники регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2018»

Утвержден список участников регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2018». В него вошли 23 студента среднего и высшего образования – полный список представлен на молодежном портале Мурманской области «Чердак».



В этом году конкурс пройдет в номинациях «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Доброволец года», «Общественник года», гран-при «Студент года профессиональных образовательных организаций» и гран-при «Студент года образовательных организаций высшего образования». В ближайшее время участникам предстоит выполнить первые заочные задания – снять видеоролик на тему, определенную для каждой номинации, и написать эссе «Я – студент года».



Организатор регионального этапа национальной премии «Студент года – 2018» – министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.





Для справки:



Конкурс «Студент года» направлен на выявление и поддержку студентов среднего и высшего образования, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности. Участники конкурса – студенты очной формы обучения, представители студенческих объединений и организаций, лидеры и руководители советов обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте от 14 до 25 лет.



В Мурманской области конкурс «Студент года» впервые состоялся в прошлом году, два участника прошли отбор на федеральный этап, где достойно представили наш регион.