Определились победители первого этапа конкурса «Медиа-Ас-2019»

Комиссия Северного флота, созданная для оценки представленных журналистских работ на первый этап Всероссийского конкурса среди представителей медиасообщества, освещающих деятельность Вооружённых сил России «Медиа-Ас-2019», определила победителей во всех девяти номинациях.

В конкурсе участвовало около 40 работ различного жанра от журналистов северных регионов нашей страны. Наибольшее количество материалов представили постоянные участники флотского этапа конкурса. В числе лауреатов «Медиа-Ас» этого года традиционно есть журналисты телекомпаний и газет Мурманской области, которые особенно активно освещают боевую и повседневную деятельность воинов-североморцев.

Награждение победителей состоится сегодня, 25 февраля, в главной базе Северного флота – городе Североморске. Призы и дипломы лауреатам конкурса вручит командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.