Определился победитель игры «FREE ON – ЦЕНТР»

В спортивном зале Учебно-спортивного центра города Оленегорска состоялась третья игра «FREE ON – ЦЕНТР» из серии молодежных спортивных игр «СВОБОДНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ».

В игре «FREE ON – ЦЕНТР» приняли участие традиционно 4 команды: «НЬЮ ТАЙМ», г. Мончегорск; «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ», Ловозерский район; «УДАРНАЯ СИЛА», г. Оленегорск и «ЛИГА ХИБИН» из Кировска.

Приветственные слова, пожелания увлекательной игры прозвучали от начальника отдела по делам молодежи Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Алексея Писарева и заместителя главы администрации г.Оленегорска Орловой Ларисы Федоровны.

В молодежной спортивной игре «FREE ON – ЦЕНТР» победителями стали: 1-е место - команда «УДАРНАЯ СИЛА»; 2-е место - команда «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»; 3-е место – «ЛИГА ХИБИН».

В церемонии награждения команд принял участие заместитель начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией Коновалов Евгений Андреевич, который отметил, что такие игры, как «FREE ON», способствуют объединению молодёжи Мурманской области, заряжают участников и зрителей позитивом и энергией.