Мурманская область. Арктика05.06.17 09:10
Опрессовку сетей Южной котельной Мурманска сегодня проводить не будут
Согласно графику ежегодной остановки источников тепла, утверждённому администрацией г.Мурманска, с 5 по 9 июня было запланировано проведение опрессовки на Южной котельной ПАО «Мурманская ТЭЦ». Данные работы требуют полной остановки теплоисточника и отключения отопления и горячего водоснабжения у потребителей.
В связи с неблагоприятными погодными условиями проведение опрессовки в указанные сроки отменено. Новый срок работ будет определён совместно с администрацией областного центра.
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