Опрессовку сетей Южной котельной Мурманска сегодня проводить не будут

Согласно графику ежегодной остановки источников тепла, утверждённому администрацией г.Мурманска, с 5 по 9 июня было запланировано проведение опрессовки на Южной котельной ПАО «Мурманская ТЭЦ». Данные работы требуют полной остановки теплоисточника и отключения отопления и горячего водоснабжения у потребителей.

В связи с неблагоприятными погодными условиями проведение опрессовки в указанные сроки отменено. Новый срок работ будет определён совместно с администрацией областного центра.