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Мурманская область. Арктика04.10.17 15:40

Оптовики цены на топливо поднимают, а на АЗС их ещё сдерживают

Специалисты УФАС России по Мурманской области провели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты за период с 25 сентября по 1 октября. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ЗАО «Экспонефть», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области  ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 -  41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,94 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 -  42,74 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 43,10 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 38,62 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 41,45 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - в среднем 42,49 руб. - увеличение на 6 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,25 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,19 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет -  42,79 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 -  - 38,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,49 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,69 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 49100 руб/т (увеличение на 200 руб/т.); АИ-95 - 50400 руб/т (увеличение на 200 руб/т.); Дт/лет - 43200 руб/т (увеличение на 650 руб/т.).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 49600 руб/т (изменений не зафиксировано.); Дт/лет - 45100 руб/т (увеличение на 1800 руб/т.).

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