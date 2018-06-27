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Мурманская область. Арктика27.06.18 15:52

Оптовики и АЗС Мурманской области начали снижать цены на топливо

Специалисты УФАС России по Мурманской области  с 18 по 24 июня провели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области  не изменились: АИ-92 - 41,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 44,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 46,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,09 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 42,55 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 45,65 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 48,35 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области  изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 44,50 руб. - снижение на 15 коп.; АИ-95 - в среднем 46,50 руб. - снижение на 15 коп.; Дт/зим - в среднем 48,50 руб. - снижение на 20 коп.

У независимого продавца  ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 44,09 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,05 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,45 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 43,00 руб. - снижение на 75 коп.; АИ-95 - 45,91 руб. - снижение на 59 коп.; Дт/зим - 48,00 руб. - снижение на 25 коп.

У независимого продавца  ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 44,74 руб. - снижение на 25 коп.; АИ-95 - 46,99 руб. - снижение на 1 руб.; Дт/зим - 49,29 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 58300 руб/т (снижение на  400 руб/т); АИ-95 - 59600 руб/т (снижение на  100 руб/т); Дт/зим - 53800 руб/т (снижение на  200 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 56750 руб/т (снижение на 550 руб/т); АИ-95 - 57600 руб/т (снижение на  600 руб/т); Дт/зим -52750 руб/т (снижение на 300 руб/т).

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