Оптовики и АЗС Мурманской области начинают поднимать цены на дизтопливо

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 30 октября по 5 ноября повели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,94 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,74 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,50 руб. - увеличение на 30 коп.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 38,88 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 41,86 руб. - увеличение на 9 коп.; Дт/зим - в среднем 43,08 руб. - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,25 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,19 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,39 руб. - увеличение на 24 коп.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,60 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,60 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 38,99 руб. - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 41,79 руб. - увеличение на 10 коп.; Дт/зим - 43,09 руб. - увеличение на 20 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47250 руб/т (снижение на 100 руб/т.); АИ-95 - 48750 руб/т (снижение на 500 руб/т.); Дт/зим - 48500 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 47100 руб/ изменений не зафиксировано); АИ-95 - 49400 руб/ изменений не зафиксировано); Дт/зим - 47700 руб/т (увеличение на 700 руб/т.).