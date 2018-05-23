Оптовики и АЗС Мурманской области значительно подняли цены на топливо

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 14 по 20 мая провели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 41,00 руб. - увеличение на 60 коп.; АИ-95 - 43,50 руб. - увеличение на 30 коп.; Дт/зим - 45,40 руб. - увеличение на 30 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 42,49 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - 45,59 руб. - увеличение на 60 коп.; Дт/зим - 47,30 руб. - увеличение на 30 коп.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 41,15 руб. - увеличение на 80 коп.; АИ-95 - в среднем 44,15 руб. - увеличение на 80 коп.; Дт/зим - в среднем 46,35 руб. - увеличение на 53 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 41,80 руб. - увеличение на 80 коп.; АИ-95 - в среднем 44,25 руб. - увеличение на 80 коп.; Дт/зим - в среднем 46,00 руб. - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 42,19 руб. - увеличение на 84 коп.; АИ-95 - 45,15 руб. - увеличение на 96 коп.; Дт/зим - 46,49 руб. - увеличение на 60 коп.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 41,00 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - 44,00 руб. - увеличение на 60 коп.; Дт/зим - 46,50 руб. - увеличение на 1,00 руб.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 41,19 руб. - увеличение на 80 коп.; АИ-95 - 44,19 руб. - увеличение на 80 коп.; Дт/зим - 45,99 руб. - увеличение на 32 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 57400 руб/т (увеличение на 3900 руб/т); АИ-95 - 58400 руб/т (увеличение на 4500 руб/т); Дт/зим - 53500 руб/т (увеличение на 2600 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 59000 руб/т (увеличение на 4000 руб/т); АИ-95 - 59700 руб/т (увеличение на 4100 руб/т); Дт/зим - 53500 руб/т (увеличение на 1300 руб/т).