Оптовики и АЗС тихой сапой повышают цены на топливо

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 17 по 23 сентября провели мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» -Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:АИ-92 - 41,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 44,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/летн - 46,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,09 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/летн - 48,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 41,91 руб. - снижение на 4 коп.; АИ-95 - в среднем 45,54 руб. - увеличение на 17 коп.; Дт/летн - в среднем 47,28 руб. - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 42,30 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 45,30 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/летн - в среднем 47,60 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,19 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 46,65 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/летн - 48,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 42,30 руб. - увеличение на 10 коп.; АИ-95 - 45,30 руб. - увеличение на 10 коп.; Дт/летн - 47,20 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 42,29 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 45,29 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/летн - 48,99 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 53250 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 58200 руб/т (увеличение на 1300 руб/т); Дт/летн - 53600 руб/т (увеличение на 400 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 54900 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 60000 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/летн -54500 руб/т (изменений не зафиксировано).