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Мурманская область. Арктика07.06.18 08:30

Оптовики и АЗС в Мурманской области резко увеличили цены на топливо

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 28 мая по 3 июня текущего года провели очередной мониторинг региональных рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92-41,50 руб. -изменений не зафиксировано; АИ-95-44,10 руб. - изменений не зафиксировано;

Дт/зим- 46,00 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92-43,59 руб. - увеличение на 80 коп.; АИ-95-47,09 руб. - увеличение на 1,00 руб.; Дт/зим -48,80 руб. - увеличение на 1,00 руб.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92-в среднем 41,95 руб. - увеличение на 50 коп.; АИ-95-в среднем 44,95 руб. - увеличение на 50 коп.; Дт/зим  - в среднем 47,75 руб. - увеличение на 90 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92-в среднем 44,65 руб. - увеличение на 1 руб. 85 руб.; АИ-95-в среднем 46,65 руб. - увеличение на 1 руб. 45 коп.; Дт/зим - в среднем 48,70 руб. - увеличение на 60 коп.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92-43,75 руб. - увеличение на 1 руб. 56 коп.; АИ-95-46,59 руб. - увеличение на 1 руб. 44 коп.; Дт/зим - 47,95 руб. - увеличение на 1 руб. 46 коп.

У независимого продавца  ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 43,50 руб. - увеличение на 1 руб. 50 коп.; АИ-95-46,50 руб. - увеличение на 1 руб. 50 коп.; Дт/зим-48,50 руб. - увеличение на 1,00 руб.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92-43,69 руб. - увеличение на 1,00 руб.; АИ-95-46,69 руб. - увеличение на 1,00 руб.; Дт/зим-49,29 руб. - увеличение на 90 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 58700 руб/т (увеличение на 800 руб/т); АИ-95 - 59700 руб/т (увеличение на 800 руб/т); Дт/зим - 54000 руб/т (увеличение на 500 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 60400 руб/т (увеличение на 900 руб/т); АИ-95 - 61000 руб/т (увеличение на 800 руб/т); Дт/зим - 54400 руб/т (увеличение на 100 руб/т).

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