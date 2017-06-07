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Мурманская область. Арктика07.06.17 11:55

Оптовики нефтепродуктов поднимают цены, а за ними подтягиваются цены и на АЗС Мурманской области

Специалисты УФАС России по мурманской области провели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты с 29 мая по 4 июня. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 37,99 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 40,89 руб. - увеличение на 20 коп.; Дт/лет - 42,10 руб. - увеличение на 30 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,94 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,74 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 37,98 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 40,78 руб. - увеличение на 3 коп.; Дт/лет - в среднем 41,77 руб. - понижение на 38 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 37,95 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 40,85 руб. - увеличение на 20 коп.; Дт/лет - 42,10 руб. - увеличение на 30 коп.

У независимого продавца  ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 38,49 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 40,85 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,35 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 37,90 руб. - изменений не зафиксировано, АИ-95 - 40,60 руб. - изменений не зафиксировано, Дт/лет - 41,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 37,99 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 40,87 руб. - увеличение на 18 коп.; Дт/лет - 42,15 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47050 руб/т (увеличение на 600 руб/т); АИ-95 - 47600 руб/т (увеличение на 300 руб/т); Дт/лет - 42300 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 47700 руб/т (увеличение на 600 руб/т); АИ-95 - 48200 руб/т (увеличение на 200 руб/т); Дт/лет - 41850 руб/т (изменений не зафиксировано).

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