Оптовики продолжают поднимать цены на топливо, а на АЗС их ещё сдерживают

Специалисты УФАС России по Мурманской области со 2 по 8 апреля провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,70 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,50 руб.; изменений не зафиксировано; Дт/зим - 44,10 руб. - увеличение на 30 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 40,84 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 43,64 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 39,82 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 42,89 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 45,13 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,65 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим 44,10 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 40,55 руб. изменений не зафиксировано: АИ-95 - 43,35 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,80 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим 45,00 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,69 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,89 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,09 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47900 руб/т (увеличение на 1000 руб/т); АИ-95 - 49250 руб/т (увеличение на 1050 руб/т); Дт/зим - 50500 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 48700 руб/т (увеличение на 1100 руб/т); АИ-95 - 50500 руб/т (увеличение на 1400 руб/т); Дт/зим - 48000 руб/т (изменений не зафиксировано).