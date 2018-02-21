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Мурманская область. Арктика21.02.18 10:20

Оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС региона цены держатся на прежнем уровне

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 12 по 18 февраля провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,70 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 40,69 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 43,49 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,00 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 39,82 руб. - увеличение на 6 коп.; АИ-95 - в среднем 42,95 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 45,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области  не изменились: АИ-92 - 39,15 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 40,55 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 43,35 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,70 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,70 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,00 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,69 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,89 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,09 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 45800 руб/т (снижение на 450 руб/т); АИ-95 - 47500 руб/т (снижение на 300 руб/т); Дт/зим - 50900 руб/т (снижение на 300 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 45550 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 46450 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 50400 руб/т (изменений не зафиксировано).

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