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Мурманская область. Арктика19.10.17 08:09

Оптовики снижают цены на бензин, а на АЗС они идут в рост

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 9 по 15 октября провели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,94 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,74 руб. - изменений не зафиксировано;  Дт/лет - 43,10 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 38,75 руб. - увеличение на 5 коп.; АИ-95 - в среднем 41,59 руб. - увеличение на 1 коп.; Дт/лет - в среднем 42,78 руб. - увеличение на 15 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 43,40 руб. - увеличение на 1,00 руб.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,25 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,19 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 43,15 руб. - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,79 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,69 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,89 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 48400 руб/т (снижение на 200 руб/т.); АИ-95 - 49750 руб/т (снижение на 250 руб/т.; Дт/лет - 48500 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 47100 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 49400 руб/ изменений не зафиксировано); Дт/лет - 46500 руб/т (увеличение на 1400 руб/т.).

 

 

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