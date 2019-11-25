Оптовики снижают цены на мороженую рыбу, а в рознице их держат на прежнем уровне

По данным мониторинга Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 18 по 24 ноября, в оптовом звене внутреннего рынка сохранилась тенденция снижения цен на мороженую рыбу.

На северо-западе России продолжили снижаться цены на пикшу и атлантическую сельдь из-за возросшего предложения продукции на фоне слабого внутреннего спроса. Пикша подешевела на 1,1%, до 183 рублей за килограмм. Стоимость сельди понизилась на 3,8%, до 75 рублей за килограмм. Цены на другие популярные виды мороженой рыбы были стабильны.

Розничные цены стабилизировались. В период с 12 по 18 ноября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную остался на уровне прошлой недели.