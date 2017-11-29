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Мурманская область. Арктика29.11.17 11:43

Оптовики вторую неделю подымают цены на топливо, за ними потянулись и АЗС

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 20 по 26 ноября провели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области  ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,50 руб. - увеличение на 10 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,94 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,74 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,50 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 38,88 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 41,88 руб. - увеличение на 6 коп.; Дт/зим - в среднем 43,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,59 руб. - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 42,49 руб. - увеличение на 14 коп.; Дт/зим - 43,79 руб. - увеличение на 34 коп.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,60 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 42,60 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,89 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,79 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 43,09 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 48800 руб/т (увеличение на 300 руб/т.); АИ-95 - 50700 руб/т (увеличение на 500 руб/т.); Дт/зим - 48950 руб/т (увеличение на 200 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 48400 руб/т (увеличение на 300 руб/т); АИ-95 - 50500 руб/т (увеличение на 200 руб/т); Дт/зим - 48600 руб/т (увеличение на 300 руб/т).

 

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