Мурманская область. Арктика29.07.19 15:45
Оптовые цены на мороженую рыбу продолжают снижаться
По данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 22 по 28 июля, на внутреннем рынке страны продолжает дешеветь основной ассортимент мороженой рыбной продукции.
На Северо-Западе снижались цены на скумбрию и сельдь под влиянием как роста предложения продукции свежего вылова, так и высокого уровня нереализованных товарных запасов. Скумбрия подешевела на 7,1%, до 130 рублей за килограмм, сельдь – на 4,9%, до 78 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы не изменились.
С 16 по 22 июля средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,3%.
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