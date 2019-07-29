Оптовые цены на мороженую рыбу продолжают снижаться

По данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 22 по 28 июля, на внутреннем рынке страны продолжает дешеветь основной ассортимент мороженой рыбной продукции.

На Северо-Западе снижались цены на скумбрию и сельдь под влиянием как роста предложения продукции свежего вылова, так и высокого уровня нереализованных товарных запасов. Скумбрия подешевела на 7,1%, до 130 рублей за килограмм, сельдь – на 4,9%, до 78 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы не изменились.

С 16 по 22 июля средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,3%.