Опубликовано постановление правительства РФ по распределению инвестквот

Утверждён порядок распределения объема части общего допустимого улова (ОДУ) водных биоресурсов, утвержденного применительно к квоте на инвестиционные цели. На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 1154 «О распределении объёма части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства».

Новым документом установлено, что распределять объём ОДУ водных биоресурсов, утвержденных применительно к инвестиционной квоте, будет Федеральное агентство по рыболовству.

Предусматривается, что расчёт ОДУ водных биоресурсов в отношении каждого пользователя осуществляется путем умножения доли квоты предприятия, закрепленной в договоре, на ОДУ водных биоресурсов, утверждённый применительно к инвестквоте.

Утверждать распределение Росрыболовство должно до 30 декабря года, предшествующего году осуществления рыболовства.

В течение пяти рабочих со дня утверждения распределения итоги должны быть размещены на официальном сайте Росрыболовства.

Постановление вступает в силе 1 апреля 2018 года.