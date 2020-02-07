Мурманская область. Арктика07.02.20 07:15
Так же следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 17.30 до 19.30, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее
500 метров.
Опять взрывают - автомобильная дорога Мишуково – Снежногорск будет перекрыта
7 февраля с 18.30 до 19.30 в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+000 - км 4+500.
Так же следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 17.30 до 19.30, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее
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Последние комментарии
Александр
07.02.20 01:56
Что еще за бред тут написан?! "от источника близкого"
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Наталья
06.02.20 21:10
Почему только мурманчане? А другие бюджетники области?
Комментарий к новости:Сотрудники бюджетных организаций смогут отдохнуть на Чёрном море
Д.О. Вернер
05.02.20 17:18
А когда был мЭром не был обеспокоен?
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