Опять взрывают на дороге на участке Мишуково-Снежногорск

9 декабря с 8.00 до 9.00 в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+000 - км 4+500.

Следует воздержаться от остановок и отдыха вблизи места проведения работ с 7.00 до 9.00, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее 500 метров .