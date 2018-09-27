Мурманская область. Арктика27.09.18 08:20
Опять взрывают, опять автомобильную дорогу перекрывают
1, 2 и 3 октября в связи с проведением взрывных работ в период с 14.30 до 15.30 будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск на участке км 3 - км 4+50.
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Что-то часто стали задерживать членов правительства. Предлагаю переместить СК в здание горадминистрации (во времена СССР там в одно время милиция находилась) - легче будет проводить аресты.
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