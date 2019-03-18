Опять взрывают, опять дороги перекрывают

18, 19 и 20 марта с 8.30 до 10.00 в связи с взрывными работами будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск (район км 3+00 - км 4+50). Также следует воздержаться от выходов в лес и кладбища в районе проведения работ - с 7.00 до 11.00. Радиус опасной зоны не менее 500 метров .

19 марта в связи с производством взрывных работ с 12.00 до 17.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково–Снежногорск (км 15+800 – км 18+300).

На автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 1378 - км 1381 - подъезд к аэропорту «Мурманск») в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги: км 1377+000 - км 1381+000 и подъезд к аэропорту города (км 0+000 - км 1+170). Время закрытия движения: 18-23 марта - с 11.00 до 13.00

Объезд перекрываемых участков по автодороге общего пользования регионального значения Кола - Зверосовхоз.

Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.