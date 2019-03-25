Опять взрывают, опять дороги перекрывают

25, 26 и 27 марта с 8.30 до 10.00 в связи с взрывными работами будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск (район км 3+00 - км 4+50). Следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 7 11 часов в радиусе опасной зоны не менее 500 метров .

В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта и на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола»: км 1377+000 - км 1381+000 и подъезд к аэропорту города Мурманск (км 0+000 - км 1+170).

Время закрытия движения: 25-30 марта - с 11.00 до 13.00.

Объезд перекрываемых участков по автодороге общего пользования регионального значения Кола-Зверосовхоз.

Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.