Опять взрывают, опять дороги перекрывают

21 августа в связи с производством взрывных работ с 12.00 до 17.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково-Снежногорск (км 15+800 – км 18+300).

В этот же день с 12.00 до 13.00 будет перекрыто движение автотранспорта по автодороге Кола-Мурмаши в районе км 9 – км 10 в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».