Мурманская область. Арктика22.08.19 10:15
Просьба использовать альтернативные маршруты движения. Так же следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 11.00 до 18.00. Радиус опасной зоны не менее
500 метров.
Опять взрывают, опять дороги перекрывают
АО «Ямалтрансстрой» сообщает о переносе даты взрывных работ с 21 августа на 22 августа с 12.00 до 13.00. Кратковременное ограничение проезда по автодороге Кола-Мурмаши в районе км 9 - км 10 в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
А 23 августа в связи с производством взрывных работ с 12.00 до 17.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково–Снежногорск (км 15+800 – км 18+300).
Просьба использовать альтернативные маршруты движения. Так же следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 11.00 до 18.00. Радиус опасной зоны не менее
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