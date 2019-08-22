Опять взрывают, опять дороги перекрывают

АО «Ямалтрансстрой» сообщает о переносе даты взрывных работ с 21 августа на 22 августа с 12.00 до 13.00. Кратковременное ограничение проезда по автодороге Кола-Мурмаши в районе км 9 - км 10 в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

А 23 августа в связи с производством взрывных работ с 12.00 до 17.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково–Снежногорск (км 15+800 – км 18+300).