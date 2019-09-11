Опять взрывают, опять дороги перекрывают
В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола» (км 1377+000 - км 1381+000) и подъезд к аэропорту города Мурманск (км 0+000 - км 1+170). Время закрытия движения: 12 сентября - с 1.00 до 13.00 и 13 сентября - с 11.00 до 13.00.
Объезд перекрываемых участков по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кола - Зверосовхоз.
12 сентября - с 15.00 до 16.00 в рамках строительства объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» будут производиться взрывные работы на автодороге Мурмаши - ж.-д. ст. Пяйве (район км 9 - км 10). Автомобильное движение будет перекрыто!
Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
Следует воздержаться от походов в лес вблизи производства взрывных работ с 14 до 17 часов. Радиус опасной зоны