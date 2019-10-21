Мурманская область. Арктика21.10.19 09:45
Опять взрывают, опять дороги перекрывают
21 и 22 октября с 11.00 до 17.00 в связи с проведением буровзрывных работ на участке капитального ремонта автомобильной дороги Р-21 «Кола» в районе п. Зеленоборский (км 1099 и км 1102) будет временно закрыто ( не более 30 минут) движение всех видов транспорта.
22 октября с 12.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково–Снежногорск (км 12+400 – км 18+300) и автоподъезде к с. Белокаменка (км 0+000 - км 0+850).
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