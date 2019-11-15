Опять взрывают, опять дороги перекрывают

17 ноября с 12.00 до 17.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» (В-2) в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково–Снежногорск (км 12+400 – км 15+000).

17 и 18 ноября с 14.00 до 16.00 в связи с проведением буровзрывных работ на участке капитального ремонта автомобильной дороги Р-21 «Кола» в районе п.Зеленоборский (км 1096 - км 1099) будет временно закрыто (не более 30 минут) движение для всех видов транспорта.