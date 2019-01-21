Опять взрывают, опять дороги перекрывают

В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги Р-21 Кола: км 1377+000 - км 1381+000 и подъезд к аэропорту города Мурманск, км 0+000 - км 1+170.

Время закрытия движения: 21- 25 января - с 11.00 до 13.00.

Как сообщает «Мурманскатодор», объезд перекрываемых участков по автодороге общего пользования регионального значения Кола - Зверосовхоз.

23 января в связи с производством взрывных работ с 12.00 до 17.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие и движения автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково–Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) и автоподъезде к селу Белокаменка (км 0+000 - км 0+850).

Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.