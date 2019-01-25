Опять взрывают, опять дороги перекрывают

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 25 января, а также с 28 по 30 января запланированы взрывные работы вблизи населенных пунктов Междуречье и Мишуково. Работы ведутся на объекте «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск».

Движение транспорта будет закрыто по участку км 3-км 4+50 автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск 25 января - с 14.30 до 16.00 и с 28 по 30 января - с 9.00 до 10.30.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

Также жителей призывают воздержаться от походов в лес и посещения кладбища вблизи места проведения работ - с 8.00 до 10.30 и с 13.00 до 16.00, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее 500 метров .

25 января на автодороге Кола – Мурмаши в районе 8- 9 км запланированы взрывные работы. Это связано со строительством объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 25 января, в пятницу, - с 13.30 до 14.00.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездки по автодороге Кола – Мурмаши, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.

На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.