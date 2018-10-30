Опять взрывают, опять дороги перекрывают. Реконструкция, однако

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 30 и 31 октября запланированы взрывные работы вблизи нп. Междуречье и нп. Мишуково. Работы ведутся на объекте «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск». В эти дни с 8.00 до 9.30 будет перекрыто движение автотранспорта в районе 3- 4 км автомобильной дороги Мишуково – Снежногорск.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.

Также жителей призывают воздержаться от походов в лес и посещения кладбища вблизи места проведения работ с 7.00 до 10.00, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее 500 метров .

На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.

В эти же дни в рамках реконструкции на автодороге Р-21 «Кола» км 1377 – км 1381 предусмотрено проведение взрывных работ. В связи с этим запланировано закрыть движение всех видов транспорта на следующих участках автодорог: км 1+170 автодороги «Автоподъезд к аэропорту «Мурманск» (перекресток автодорога Зверосовхоз – автодорога «Автоподъезд к аэропорту «Мурманск» – автодорога Кола) до примыкания автодороги «Автоподъезд к аэропорту «Мурманск» к автодороге Р-21 «Кола», а также участка км 1377 до км 1381 автодороги Р-21 «Кола».

Планируемый график закрытия движения: 30 и 31 октября с 11 до 13 часов.

Объезд перекрываемых участков осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Кола – Зверосовхоз.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании поездки по указанным участкам, а также осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков.

Во время производства взрывных работ подаются следующие звуковые (сирена), а в темное время суток и световые сигналы (ракетами):

один продолжительный сигнал (одна белая ракета) – предупредительный; подается при вводе опасной зоны, радиус опасной зоны не менее 500 м

два продолжительных (две красные ракеты) – боевой; по этому сигналу проводится взрыв

три коротких (одна зеленая ракета) – отбой; окончание взрывных работ.