Мурманская область. Арктика27.11.19 07:40
Опять взрывают, опять дорогу Мишуково – Снежногорск перекрывают
28 ноября с 14.00 до 17.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» (ВС-2) в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск (км 12+400 – км 15+000).
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