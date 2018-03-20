Мурманская область. Арктика20.03.18 07:10
Опять взрывают, опять дорогу перекрывают
В связи с производством взрывных работ 22 марта с 11.00 до 16.00 и по готовности планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта по автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке км 15+800 – км 18+300 и автоподъезде к селу Белокаменка, км 0+000 - км 0+850.
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Zviygincew
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