Опять взрывают, опять дорогу перекрывают

20 января с 14.00 до 15.00 в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+000 - км 4+500.

Специалисты ГОКУ по УАДМО «Мурманскавтодор», гражданам следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 13.00 до 15.00, так как радиус опасной зоны по разлёту кусков горной массы составляет не менее 500 метров .