Мурманская область. Арктика05.02.20 09:30
Опять взрывают, опять дорогу перекрывают
Завтра, 6 февраля, с 12.00 до 14.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково–Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) и автоподъезде к с. Белокаменка (км 0+000 - км 0+850).
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