Мурманская область. Арктика04.02.19 08:10
4, 5 и 6 февраля с 9.00 до 10.30 в связи с взрывными работами будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+00 - км 4+50. Радиус опасной зоны не менее
500 метров.
Опять взрывают, опять дорогу перекрывают
4, 5 и 6 февраля с 9.00 до 10.30 в связи с взрывными работами будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+00 - км 4+50. Радиус опасной зоны не менее
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