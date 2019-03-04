Мурманская область. Арктика04.03.19 08:15
Опять взрывают, опять дорогу перекрывают
В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола»: км 1377+000 - км 1381+000 и подъезд к аэропорту города Мурманск, км 0+000 - км 1+170.
Время закрытия движения: 4-9 марта - с 11.00 до 13.00.
Объезд перекрываемых участков по автодороге общего пользования регионального значения Кола - Зверосовхоз.
Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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Последние комментарии
Zviygincew
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Игорь
02.03.19 16:06
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Бывалый
01.03.19 19:57
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