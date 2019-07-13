Мурманская область. Арктика13.07.19 07:30
Во время взрывных работ следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места их проведения с 14.00 до 16.00, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее
500 метров.
Опять взрывают, опять дорогу перекрывают
15 июля с 15.00 до 16.00 в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково - Снежногорск в районе км 3+000 - км 4+500.
Во время взрывных работ следует воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места их проведения с 14.00 до 16.00, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее
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