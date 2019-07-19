Опять взрывают, опять дорогу перекрывают

21 июля с 8.00 до 9.00 будет перекрыто движение автотранспорта на автодороге Мурмаши – ж/д. ст. Пяйве (район км 4 - км 5) в связи с проведением взрывных работ в рамках строительства объекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Также следует воздержаться от походов в лес вблизи производства взрывных работ - с 7.00 до 8.00. Радиус опасной зоны 500 метров .