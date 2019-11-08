Мурманская область. Арктика08.11.19 07:45
В связи с проведением буровзрывных работ 9 и 10 ноября на участке капитального ремонта автодороги Р-21 «Кола» (в районе п. Зеленоборски, км 1097 по
1099 км) в Кандалакшском районе Мурманской области - с 14.00 до 16.00 на 30 минут будет временно закрыто движение для всех видов транспорта.
Опять взрывают, опять дорогу перекрывают
В связи с проведением буровзрывных работ 9 и 10 ноября на участке капитального ремонта автодороги Р-21 «Кола» (в районе п. Зеленоборски, км 1097 по
ФКУ Упрдор «Кола» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Сергей
07.11.19 22:41
Не хочу никого обидеть, но подобные операции (т.н. "вытягивание" костей) давно и успешно - бесплатно - по квотам (надо просто немного подвигаться маме для ее получения) делают в РНЦ "Восстановительная
Комментарий к новости:Поможем Данилу Зобнину стать супергероем
Екатерина
01.11.19 21:37
Батареи холодные,в квартире холодно, ребенок болеет сопли,в школу ходим далеко мёрзнет придем домой и там холодно. За что платим не понятно. Когда будет тепло? Гвардейская 11, квартира 27.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на пастеризованное и стерилизованное цельное молоко-PRO ВалютуЦены на нефть снижаются, рубль сопротивляется-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыКапремонт старых домов собираются проводить за счёт владельцев квартир и в рамках софинансирования
-Нам интересно Ваше мнение03.11.19: Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Как Вы на это откровение чиновника реагируете?Проголосовало: 387 человек