Опять взрывают, опять дорогу перекрывают

В связи с проведением буровзрывных работ 9 и 10 ноября на участке капитального ремонта автодороги Р-21 «Кола» (в районе п. Зеленоборски, км 1097 по 1099 км ) в Кандалакшском районе Мурманской области - с 14.00 до 16.00 на 30 минут будет временно закрыто движение для всех видов транспорта.

ФКУ Упрдор «Кола» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.