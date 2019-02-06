Опять взрывают, снова дороги перекрывают

В связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта на участках реконструкции автодороги Р-21 «Кола» (км 1377+000 - км 1381+000) и подъезд к аэропорту города Мурманск (км 0+000 - км 1+170).

Время закрытия движения: 7 и 8 февраля - с 11.00 до 13.00.

Объезд перекрываемых участков по автодороге общего пользования регионального значения Кола - Зверосовхоз.

В пятницу, 8 февраля, в связи с производством взрывных работ с 12.00 до 17.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково–Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) и автоподъезде к селу Белокаменка (км 0+000 - км 0+850).

Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.