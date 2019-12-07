Мурманская область. Арктика07.12.19 08:00
Опять взрывают, в районе п. Зеленоборский дорогу перекрывают
7 и 9 декабря с 14.00 до 16.00 в связи с проведением буровзрывных работ на участке капитального ремонта автомобильной дороги Р-21 «Кола» Мурманской области в районе п. Зеленоборский (км 1097) будет временно закрыто (не более 45 минут) движение для всех видов транспорта.
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