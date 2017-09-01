Опять яма: в Мурманской области отмечается снижение рождаемости

В текущем году демографическая ситуация в Мурманской области характеризуется как положительными, так и отрицательными тенденциями. Как сообщает региональное Министерство экономического развития, по итогам первого полугодия отмечено снижение рождаемости, что в том числе обусловлено сокращением численности женщин репродуктивного возраста (18-39 лет), в 2016 году к уровню 2015 года - на 3%, или 3,7 тысячи человек, особенно женщин в возрасте 20-29 лет - на 6% при общем снижении численности населения региона на 0,6%.

За январь-июнь текущего года в Мурманской области родилось 3938 детей, что на 9% меньше, чем в 2016 году (4318 человек). Коэффициент рождаемости составил 10,5 родившихся на 1000 населения против 11,4 в 2016 году.

В то же время сохраняется тенденция снижения смертности населения. Число умерших сократилось на 5% (4274 человека против 4486 человек в январе-июне 2016 года), общий коэффициент смертности - с 11,8 умерших на 1000 населения в 2016 году до 11,4.

Среди основных классов причин смерти смертность (число умерших на 100тысяч населения) от болезней органов дыхания снизилась на 30%, злокачественных новообразований и болезней системы кровообращения - на 6%, болезней органов пищеварения – на 2%. При этом отмечен рост смертности от туберкулеза (на 32%) и внешних причин (на 8%).

Численность детей, умерших в возрасте до года, сократилась на 5% (составила 18 человек), коэффициент младенческой смертности составил 4,3 на 1000 родившихся против 4,2 в 2016 году. Основными причинами младенческой смертности являются внутриутробные инфекции, врожденные пороки развития и тяжёлая интранатальная асфикция.

Таким образом, в январе-июне 2017 года в связи с существенным снижением рождаемости отмечена естественная убыль населения области - 336 человек. Коэффициент естественной убыли составил 0,9 человека на 1000 населения.

В текущем году в регионе отмечается существенное снижение миграционной убыли населения, которая в январе-июне составила 788 человек, что в 2,3 раза меньше чем в соответствующем периоде предыдущего года. Численность прибывших граждан увеличилась на 5%, убывших снизилась на 1%.