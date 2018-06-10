Опыт 11-месячного похода «Янтаря» станет полезным для последующего развития теории и практики научно-исследовательской деятельности ВМФ России

Адмирал Владимир Королёв поручил Главному штабу ВМФ и руководству ВУНЦ проанализировать и распространить опыт 11-месячного похода океанографического судна «Янтарь» среди военно-морских образовательных учреждений.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, океанографическое исследовательское судно (ОИС) ВМФ России «Янтарь» прибыло в главную базу Северного флота – город Североморск – после завершения 11-месячного дальнего похода. На причале экипаж встретил главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв. В торжественной встрече океанографического исследовательского судна «Янтарь» приняли участие также командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, родственники экипажа и жители города.

По оценке главкома, экипаж океанографического исследовательского судна «Янтарь» успешно справился со всеми задачами дальнего похода. При этом российские моряки в очередной раз показали мастерство и профессионализм при эксплуатации технических средств и оборудования, как в научно-исследовательских, так и в спасательных целях.

«Опыт дальнего похода океанографического судна «Янтарь» будет в обязательном порядке проанализирован главным командованием Военно-морского флота. Я уверен, что результаты этого анализа лягут в основу теории и практики военно-морского искусства, океанографических исследований, а также будет применяться в сфере поисково-спасательного обеспечения» – сообщил адмирал Владимир Королёв по завершении церемонии встречи океанографического судна Северного флота «Янтарь», которая состоялась в Североморске.

По словам главнокомандующего, военно-морское искусство, теория и практика применения Военно-морского флота должна базироваться не только на прочном классическом фундаменте более чем трехвековой истории Российского флота, но и развиваться на основе анализа действий и боевой учебы сил современного флота. С этой целью, научными организациями флота, кафедрами Военно-морской академии и военно-морских образовательных учреждений ведется постоянное обобщение и анализ опыта действий сил ВМФ в составе группировок, уникальных экспедиций гидрографических и океанографических судов. Очень показателен пример внедрения в образование и флотскую науку опыта, полученного в ходе боевых действий против террористов на территории Сирийской Арабской Республики».

«Уверен, что опыт «Янтаря» станет таким же полезным для последующего развития теории и практики научно-исследовательской деятельности ВМФ России в Мировом океане», - подчеркнул главком ВМФ.